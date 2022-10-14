Череповецкий государственный университет вошел в ТОП-20 вузов, выпускающих самых востребованных специалистов

Платформа по поиску работы hh.ru составила рейтинг российских вузов, которые выпускают самых востребованных и успешных специалистов. Череповецкий государственный университет вошел в первую двадцатку этого списка по данным на этот год.

– Рейтинг включает пять параметров. Это популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, стаж выпускников (опыт работы, указанный в их резюме) и их текущая трудоустроенность. В рейтинге представлены свыше 300 учебных заведений - как государственные вузы, так и частные разных профилей, – сообщает ТАСС.

В первой пятерке рейтинга – НИУ ВШЭ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).