Череповецкий государственный университет вошел в ТОП-20 вузов, выпускающих самых востребованных специалистов

Платформа по поиску работы hh.ru составила рейтинг российских вузов, которые выпускают самых востребованных и успешных специалистов. Череповецкий государственный университет вошел в первую двадцатку этого списка по данным на этот год.
– Рейтинг включает пять параметров. Это популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, стаж выпускников (опыт работы, указанный в их резюме) и их текущая трудоустроенность. В рейтинге представлены свыше 300 учебных заведений - как государственные вузы, так и частные разных профилей, – сообщает ТАСС.
В первой пятерке рейтинга – НИУ ВШЭ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).
– Рейтинг подтверждает тезис о том, что за качественным образованием необязательно ехать в традиционные центры притяжения абитуриентов – в Москву, Санкт-Петербург, Казань или Екатеринбург. Так, в первую двадцатку вошли вузы из многих других регионов: Череповецкий государственный университет, Мичуринский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Югорский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, –сообщают аналитики платформы hh.ru.