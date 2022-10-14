С начала года региональное отделение ФСС выплатило вологжанам больше 5 млрд. рублей в виде пособий

12 октября в Вологде прошёл круглый стол регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС), на котором специалисты фонда рассказали об услугах, которые вологжане могут получить через интернет.

В мероприятии, которое прошло в конференц-зале ФСС в Вологде, приняли участие: и. о. управляющего отделением Анастасия Сурогина, работники регионального отделения фонда, представители предприятий и общественных организаций, а также журналисты региональных СМИ. Встреча был разделена на три блока.

Первый посвятили электронным сертификатам на технические средства реабилитации (ТСР). Главный специалист отдела обеспечения инвалидов ТСР Марина Голеденец рассказала о том, что такие сертификаты представляют собой электронную цифровую запись в реестре на приобретение соответствующей техники и оборудования (инвалидных колясок, устройств для самообслуживания, протезов и ортопедической обуви и т. д.). Сертификат привязывается к банковской карте платёжной системы «МИР» и в дальнейшем с помощью этой карты человек приобретает ТСР на средства сертификата. Оформить его можно на портале госуслуг, через МФЦ и в отделениях ПФР Вологодской области. За 9 месяцев текущего года региональное отделение ФСС выдало 330 таких сертификатов на общую сумму более 8 870 000 рублей.

Второй блок был посвящён проактивному назначению выплат по обязательному социальному страхованию. Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Наталья Белякова пояснила, что речь идёт о пособии по временной нетрудоспособности, пособии по беременности и родам, единовременному пособию при рождении ребёнка и ежемесячном пособии по уходу за ребёнком. Суть понятия «проактивный» заключается в том, что теперь гражданину не нужно подавать заявление на начисление этих пособий: всеми необходимыми документами для их начисления госорган и работодатель обмениваются с помощью электронного документооборота. За 9 месяцев текущего года ФСС выплатило около 5 млрд. рублей по более чем 442 тысячам пособий.

В третьем блоке участники круглого стола обсудили вопросы реализации в Вологодской области программы субсидирования найма безработных граждан. Речь идёт о трудоустройстве безработных, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Также программа распространяется на граждан, которые находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день. Организация или предприниматель, трудоустроившие таких работников, могут получить субсидию, которая будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Потратить полученные деньги можно по своему усмотрению. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии. Это можно сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в ФСС, который займётся распределением и выплатой субсидий. За 9 месяцев 2022 года 77 работодателей получили субсидии за 106 нанятых по программе граждан на общую сумму 3,3 млн. рублей.

Присутствовавшие на круглом столе журналисты вологодских изданий смогли задать спикерам вопросы и оперативно получить на них ответы. Полную запись встречи можно посмотреть по ссылке.