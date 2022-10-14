Гендиректор «Северстали»: «Российская экономика продемонстрировала достаточную устойчивость к внешнему давлению»

Компания «Северсталь» опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 года.

По данным компании, в III квартале производство чугуна увеличилось на 16% до 2,28 млн тонн, производство стали – на 10% до 2,64 млн тонн. Продажи стальной продукции и железной руды также выросли на 38% и 20% соответственно.

В целом за 9 месяцев 2022 года производство чугуна увеличилось на 1% до 8,13 млн тонн, а производство стали наоборот сократилось на 8% до 7,97 млн тонн в год.