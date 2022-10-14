Глава Вологды доставил гуманитарную помощь в Алчевск

Глава Вологды Юрий Сапожников доставил гуманитарную помощь в Алчевск и встретился с главой администрации города Альбертом Апшевым.

«Обсудили — как много уже сделано при поддержке нашей области и лично губернатора Олега Кувшинникова, посмотрели объемы и качество работ по восстановлению городской инфраструктуры, перспективы сотрудничества. Будем помогать нашим соотечественникам: воссоединение с Россией на прошедшем референдуме поддержали более 98% жителей ЛНР!» — рассказал Юрий Сапожников.

Также глава Вологды вместе с главврачом Вологодской городской больницы № 1, депутатом Думы Павлом Шепринским посетили медучреждения Алчевска и обсудили с их руководителями возможности сотрудничества в рамках деятельности Вологодской медицинской ассоциации и передали гуманитарную помощь: медикаменты предоставил РСПП Вологодской области, а собирали их сотрудники и родственники пациентов первой городской больницы Вологды.

«Оценил потребность в дооснащении учреждений, в неотложных текущих ремонтах, — моя задача суммировать эту информацию и представить Губернатору Олегу Кувшинникову. Оборудование в общем и целом минимально достаточное, но есть то, что требует замены. Есть проблема дефицита кадров, не всех врачей хватает, особенно узких специалистов. Но те, кто сейчас в строю — настоящие профессионалы», — отметил Юрий Сапожников.

Кроме того, в комплексный центр социального обслуживания населения Алчевска привезли партию концентраторов и ультразвуковых приборов для оздоровления и реабилитации проживающих. Партию гуманитарной помощи доставили также в Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение», где занимаются не только дети-инвалиды, но и несовершеннолетние дети из групп риска.