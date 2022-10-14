Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды

14.10.2022 [Общество]

В Вологде общественники предложили внести изменения в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общественный совет Вологды собрал мнения вологжан по поводу новой схемы движения и представил предложения по её корректировке на совещании, которое прошло в Департаменте городского хозяйства при участии представителей ведомства и ГИБДД.

На улице Октябрьской от дома № 4 до дома № 10 предложено изменить движение с учетом парковки транспортных средств. Аналогичные вопросы возникли по поводу парковки на проспекте Победы.

Выяснилось также, что вологжан волнует вопрос по организации движения по аллее на улице Мира: вход на аллею со стороны перекрестка Мира — проспект Победы оказался закрыт. Рассматривается возможность сделать пешеходный переход на аллею с центрального островка.

Столбики, которые сейчас стоят на тех местах, где изменилось движение, будут стоять до тех пор, пока схема работает в тестовом режиме. Позже на их месте появятся островки безопасности.

Отмечается, что новая схема движения в центре города будет работать в тестовом режиме до конца года. После специалисты оценят, насколько повысился уровень безопасности на дорогах и насколько быстрее стали двигаться транспортные потоки.

Тэги: схема движения, изменения, общественный совет

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