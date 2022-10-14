1 октября в России закончилось действие моратория на банкротство

14.10.2022 [Общество]

1 октября в России закончилось действие Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

– Действие моратория распространялось на взыскание по исполнительным производствам по имущественным требованиям в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, – сообщает пресс-служба УФССП России по Вологодской области.

Напомним, мораторий был введен Правительством РФ, как поддержка предпринимателей в связи с антироссийскими санкциями. По задумке, эта отсрочка, предоставленная должникам, должна была дать возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.

За время действия моратория в Управление ФССП России по Вологодской области от должников было подано 182 заявления, по которым судебными приставами-исполнителями было приостановлено 274 исполнительных производства на сумму 85 миллионов рублей.

С 1 октября приставы возвращаются к порядку взыскания по исполнительным производствам в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Управление ФССП России по Вологодской области напоминает о том, что узнать о наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств можно на официальном сайте ведомства www.r35.fssp.gov.ru при помощи Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств».
 

Тэги: мораторий, должники, судебные приставы, долги

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