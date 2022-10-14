Череповчанка Евгения Лаленкова с победы начала выступление на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

14.10.2022 [Спорт]

Череповецкая спортсменка Евгения Лаленкова с победы начала выступление на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина».

На своей любимой дистанции 3000 метров она заняла первое место, с результатом 4:10:27, опередив свою ближайшую соперницу – Елизавету Голубеву почти на четыре секунды. Тройку лидеров замкнула Елена Еранина.

На пятисотметровой дистанции череповчанка замкнула первую десятку.

Соревнования в конькобежном центре «Коломна» Московской области продлятся еще три дня и завершатся в воскресение 16 октября.
 

Тэги: конькобежный спорт

ТОП НЕДЕЛИ

Куда бежать: жителям Вологды и Череповца рассказали, что им делать в случае бомбежек
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
Playrix полностью уходит из России
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных
Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание
В Вологде горел цирк у ТЦ «Рио»
Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество

Похожие новости

Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

В личных соревнованиях приняли участие около 300 конькобежцев из 25 регионов России

445
0

Череповчанка Евгения Лаленкова установила рекорд катка на Чемпионате России по конькобежному спорту

Чемпионат России в спринтерском и классическом многоборье прошел в Иркутске, на арене Ледового дворца «Байкал» 19–20 марта

775
0

Череповчане Артем Арефьев и Евгения Лаленкова вошли в состав сборной России по конькобежному спорту

Новый состав сборной России опубликовал Союз конькобежцев

1565
0

Череповчанка Евгения Лаленкова осталась без олимпийской медали в командной гонке преследования

Финальные забеги командной гонки преследования прошли сегодня на Олимпийских играх в Пекине

1104
0

Евгения Лаленкова осталась без олимпийской медали на дистанции 1500 метров

Череповчанка показала результат 1:55,74, заняв 9-е место

1854
0

Череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова вошла в десятку сильнейших в Пекине

На дистанции 3000 метров Евгения стала лучшей среди российских спортсменок на олимпиаде

1757
0

Юная вологжанка взяла две медали всероссийских соревнований по конькобежному спорту

В соревнованиях «Первенство школы чемпионов Екатерины Лобышевой» принимали участие спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет

1144
0

Вологодский конькобежец Николай Трусов взял бронзу третьего этапа Кубка России

Соревнования прошли в Челябинской области

1124
0

Череповецкая конькобежка взяла два золота всероссийских соревнований

VII Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина» проходят в Конькобежном центре «Коломна»

1009
0

Череповчанка Евгения Лаленкова взяла золото на кубке мира по конькобежному спорту

Соревнования прошли в выходные на ледовом овале в канадском городе Калгари

1062
0

Вологжанин Николай Трусов взял второе золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Соревнования проводятся в немецком городе Инцелле

1243
0

Череповчанин Артём Арефьев взял серебро на III этапе кубка мира по конькобежному спорту

Соревнования прошли в американском Солт-Лейк-Сити

1355
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
1 октября в России закончилось действие моратория на банкротство
Череповчанка Евгения Лаленкова с победы начала выступление на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: нам доверяют защиту здоровья
Следственный комитет стал принимать жалобы мобилизованных в круглосуточном режиме
Заключенным хотят разрешить воевать на законодательном уровне
В Череповце трамвай сбил пешехода
 
12.10.2022 [Общество]

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

732
0
13.10.2022 [БлогоVO]

"В храм заброшенный приду..."

385
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

223
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика