Череповчанка Евгения Лаленкова с победы начала выступление на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Череповецкая спортсменка Евгения Лаленкова с победы начала выступление на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина».

На своей любимой дистанции 3000 метров она заняла первое место, с результатом 4:10:27, опередив свою ближайшую соперницу – Елизавету Голубеву почти на четыре секунды. Тройку лидеров замкнула Елена Еранина.

На пятисотметровой дистанции череповчанка замкнула первую десятку.

Соревнования в конькобежном центре «Коломна» Московской области продлятся еще три дня и завершатся в воскресение 16 октября.

