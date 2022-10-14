Следственный комитет стал принимать жалобы мобилизованных в круглосуточном режиме

14.10.2022 [Общество]

Следственный комитет начал круглосуточно принимать жалобы мобилизованных

Сообщить о проблемах можно по многоканальному телефону 8 800 100-12-60 (цифра «5» в голосовом меню). Звонок бесплатный. Обращаться могут мобилизованные, участники спецоперации, члены их семей.

«Сотрудники оперативно окажут содействие обратившимся в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и других мер соцподдержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Вологодской области Татьяна Пестовская.

Кроме того, круглосуточно доступны аккаунты Следственного комитета в соцсетях.

Тэги: следственный комитет, мобилизация

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