Следственный комитет стал принимать жалобы мобилизованных в круглосуточном режиме

Следственный комитет начал круглосуточно принимать жалобы мобилизованных



Сообщить о проблемах можно по многоканальному телефону 8 800 100-12-60 (цифра «5» в голосовом меню). Звонок бесплатный. Обращаться могут мобилизованные, участники спецоперации, члены их семей.

«Сотрудники оперативно окажут содействие обратившимся в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и других мер соцподдержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Вологодской области Татьяна Пестовская.

Кроме того, круглосуточно доступны аккаунты Следственного комитета в соцсетях.