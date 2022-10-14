Заключенным хотят разрешить воевать на законодательном уровне

14.10.2022 [Политика]

В Совете Федерации разработали законопроект, который разрешит заключенным участвовать в спецоперации. 

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди пояснила, что законопроект коснется только некоторых категорий осужденных.

«Закон коснется лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», — написала в своем Telegram-канале Ковитиди.

Сенатор также пояснила, что если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, то суд сможет его освободить от дальнейшего отбывания наказания в колонии, полностью сняв судимость, либо заменить наказание на более мягкое.

При этом в зону проведения СВО не будут направлять осужденных, которые признаны виновными в массовых беспорядках, публичных действиях по дискредитации ВС, пропаганду нацистской символики и т. д.

 

Тэги: заключенные, спецоперация, законопроекты

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