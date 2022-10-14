В Череповце трамвай сбил пешехода

В Череповце 13 октября трамвай сбил пешехода на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького.

Трамвай маршрута № 4 не успел затормозить и проехал на красный. В это время на зеленый свет для пешеходов пути переходил житель череповца. Он не пострадал.

«Водитель не смогла остановиться на красный сигнал. Повлияла погода, листва на рельсах. Водитель применила экстренное торможение, но вагон все равно потащило. Пешеход от госпитализации отказался. Сотрудники ГИБДД выезжали на место, пешеход написал расписку, что претензий к водителю трамвая не имеет, так как шел и не смотрел на дорогу, был в капюшоне. Весной и осенью бывает такое, когда вагон может понести, если идет дождь или мокрый снег», — сообщил cherinfo заместитель директора «Электротранса» Сергей Григорьев.

Стаж водителя трамвая меньше года, сообщили в «Электротрансе».