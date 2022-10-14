В Череповецком районе подрядчик сорвал строительство трех ФАПов

В Череповецком районе сорвано строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил глава района Роман Маслов.

«С подрядчиками, которые не выполняют работы в срок, расторгаем контракты. На прошлой неделе подписал соглашение о расторжении договора в одностороннем порядке с ООО „ЛПД“. Подрядчик должен был подключить коммуникации к новым ФАПам в Ягнице, Андогском и Нелазском до конца августа 2022 года. На сегодня работы не завершены ни на одном объекте. В течение сентября ООО „ЛДП“ выходили на стройку на несколько дней, а после пропадали, не отвечая на звонки», — написал Роман Маслов.

Модульные здания фельшерско-акушерских пунктов установлены во всех трёх населённых пунктах. Завершить подключение коммуникаций планируется до наступления холодов. Новый подрядчик уже приступил к работам в Андогском. Здесь подключают водоснабжение, водоотведение и благоустраивают территорию. На очереди Нелазское и Ягница.