В Череповецком районе подрядчик сорвал строительство трех ФАПов

14.10.2022 [Общество]

В Череповецком районе сорвано строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил глава района Роман Маслов.

«С подрядчиками, которые не выполняют работы в срок, расторгаем контракты. На прошлой неделе подписал соглашение о расторжении договора в одностороннем порядке с ООО „ЛПД“. Подрядчик должен был подключить коммуникации к новым ФАПам в Ягнице, Андогском и Нелазском до конца августа 2022 года. На сегодня работы не завершены ни на одном объекте. В течение сентября ООО „ЛДП“ выходили на стройку на несколько дней, а после пропадали, не отвечая на звонки», — написал Роман Маслов.

Модульные здания фельшерско-акушерских пунктов установлены во всех трёх населённых пунктах. Завершить подключение коммуникаций планируется до наступления холодов. Новый подрядчик уже приступил к работам в Андогском. Здесь подключают водоснабжение, водоотведение и благоустраивают территорию. На очереди Нелазское и Ягница.

Тэги: ФАП, госзакупки

ТОП НЕДЕЛИ

Куда бежать: жителям Вологды и Череповца рассказали, что им делать в случае бомбежек
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
Playrix полностью уходит из России
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных
Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание
В Вологде горел цирк у ТЦ «Рио»
Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество

Похожие новости

Жители посёлка Новокемский Вашкинского района пожаловались на недоступность медпомощи

В ФАПе посёлка отсутствует работник, а сам пункт не укомплектован в соответствии с требованиями

802
0

Ответ администрации горбольницы на замечания о недостатках в ремонте ФАПа возмутил жителей деревни под Череповцом

В поселке Домозёрово идет ремонт здания ФАПа. Местный житель обратил внимание на то, что подрядчик проложил канализационные трубы к колодцам, не сделав герметизацию 

1157
0

В Вологодском районе неизвестные пытались проникнуть в ФАП - сломаны антимоскитные сетки, нарушены жалюзи на окнах

На месте работает участковый

1148
0

31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлению

31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлениюПри этом еще 47% ФАПов требуют ремонта или замены

1841
0

В Кирилловском районе десять ФАПов оказались недостаточно оснащены медоборудованием

Прокурором области предъявлен иск об оснащении фельдшерско-акушерских пунктов Кирилловского района недостающим медицинским оборудованием

1265
0

Вологодским ФАПам разрешат торговать медикаментами

Право на ведение фармдеятельности уже оформили 489 фельдшерско-акушерских пунктов Вологодской области из 507

1913
0

После вмешательства прокуратуры в одном из ФАПов в Вытегорском районе появился фельдшер

Он приступил к выполнению обязанностей с 10 января 2022 года

1366
0

В Устюженском районе произошел пожар в здании ФАПа

Площадь пожара составила 72 квадратных метра

1256
0

Два новых ФАПа обещают открыть в апреле в Вологодском районе

Они появятся в деревне Харачево и селе Северная Ферма

1514
0

К 2022 году в Вологодской области все ФАПы планируют подключить к высокоскоростному интернету

За 2020 год подключили 108 фельдшерско-акушерских пунктов

2861
0

Два модульных ФАПа смонтируют в Никольском районе до конца года

Фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Зеленцово и Байдарово 

1944
0

62, 4 млн. рублей потратят на установку двадцати модульных ФАПов в районах Вологодской области

Госконтракт подписали с ООО «Морган-инжиниринг»

1935
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце трамвай сбил пешехода
В Череповецком районе подрядчик сорвал строительство трех ФАПов
В Вологодской области на 1 млрд рублей увеличится финансирование развития топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры
Отцы троих детей смогут получить отсрочку от военной службы
В Тюмени девушка выиграла суд по дискредитации армии, заявив, что писала на асфальте "Нет вобле"
Вологжанам покажут портреты предков эпохи средневековья
Росписи Русского Севера представлены на выставке в Вологодском музее-заповеднике
 
12.10.2022 [Общество]

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

711
0
13.10.2022 [БлогоVO]

"В храм заброшенный приду..."

351
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

200
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика