В Вологодской области на 1 млрд рублей увеличится финансирование развития топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры

Такие данные были озвучены на совместном заседании комитетов Законодательного Собрания области по экономической политике и собственности, а также по бюджету и налогам в рамках формирования областного бюджета и проведения нулевых чтений государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры». Информацию представила начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова.

В 2023 году почти 3 млрд рублей будет направлено на развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальную инфраструктуру региона, это на 1 млрд рублей больше, чем в текущем году.

В программе предусмотрены средства областного бюджета на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а также реализацию регионального проекта «Чистая вода» и организацию уличного освещения.

«В Сокольском районе 62,3 млн рублей направлено на капитальный ремонт участка тепловой сети в самом городе Соколе (Суворовская ветка), на строительство блочной модульной газовой котельной в деревне Литега. В поселке Хохлово Кадуйского района более 10 млн рублей заложено на замену участка тепловой сети. В Чагодощенском районе в поселке Борисово более 7,3 млн направлено на замену участка тепловой сети котельной, — рассказала Евгения Мазанова. — В Верховажском районе предусмотрено приобретение блочно-модульной газовой котельной в сельском поселении Верховское. Почти 83 млн рублей в бюджете будущего года заложено на техническое перевооружение котельной в деревне Игумновская и строительство блочно-модульной газовой котельной с тепловыми сетями в селе Красное Тарногского района».

В рамках госпрограммы в следующем году 271,4 млн. рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и капремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения. В 12 муниципальных округах начнется подготовка проектно-сметной документации, а в Верховажском, Сямженском, Кадуйском и Шекснинском будут проведены непосредственно строительно-монтажные работы.

«К примеру, 145 млн рублей будет потрачено на реконструкцию системы водоотведения через реку Шексна в деревне Нифантово. В Кадуе на улице Энтузиастов также пройдут ремонтные работы по частичной замене канализации, речь идет о сумме более 30 млн рублей. Продолжатся мероприятия по обеспечению надежности водоснабжения в селе Чушевицы Верховажского района, а в деревню Раменье Сямженского района будет приобретена водонапорная башня», — пояснила Евгения Мазанова.

На строительство и реконструкцию систем водоочистки в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 11 муниципальных округах предусмотрено выделение 74 млн рублей из областного бюджета, вместе с федеральными ассигнованиями почти 2 млрд рублей — это рекордные для региона суммы. Фактически проект продлен до 2025 года.

На строительство объектов питьевого водоснабжения в Никольске направлено 208 млн рублей, а на реконструкцию системы водоснабжения Вытегры заложены средства в размере 110 млн рублей. В Череповецком районе на реконструкцию объекта «Водопроводный дюкер через реку Суда» в бюджете следующего года предусмотрено 208,5 млн рублей, в селе Яганово будут проведены мероприятия по обеспечению жителей чистой питьевой водой на сумму в 113,7 млн. рублей. В областной столице на реконструкцию блока ВОС с увеличением производительности будет направлено 467,5 млн рублей.

225 млн рублей будет направлено на реализацию проекта «Светлые улицы» Вологодчины». Предложения вологжан вошли в Народную программу «Единой России». Решения по конкретным объектам будут приниматься на последующих Градостроительных советах.

Более 36 млн рублей заложено на строительство распределительного газопровода в деревнях Заозерье, Круглое и Глухое Кадуйского района, будет проложено 9,5 км сетей, в результате чего доступ к голубому топливу смогут получить 255 домовладений. В этом году начала действовать программа социальной газификации «Единой России». Также продолжает работу инвестиционная программа «Газпрома», которая включает в себя строительство газопроводов до населенных пунктов, границ земельных участков. С ней синхронизирована и бюджетная госпрограмма. В соответствующий план-график уже вошли 354 населенных пункта, это более 8 802 домовладения.

Новое мероприятие, которое будет реализовано в 2023 году, — предоставление субсидий кредитным организациям на возвращение недополученных доходов рамках предоставляемых кредитов населению по программе социальной газификации.

«Предполагается компенсировать банкам затраты в размере 10 млн рублей. Потенциально более двух тысяч граждан смогут стать участниками льготной программы потребительского кредитования. Это жители Вологды, Череповца, Великого Устюга и Сокола — те граждане, которые не попали под программу «Россельхозбанка» по льготному потребительскому кредитованию жителей сельской местности на благоустройство домовладений. Вопрос газификации районов — основной один из важнейших пунктов Народной программы «Единой России», поэтому он на особом контроле», — подчеркнул Роман Заварин, председатель постоянного комитета ЗСО по бюджету и налогам, координатор проекта по социальной догазификации «Единой России» в регионе.

Парламентарии обратили внимание, что очень много обращений граждан поступает по данному вопросу.