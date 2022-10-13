В Тюмени девушка выиграла суд по дискредитации армии, заявив, что писала на асфальте "Нет вобле"

Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле. Так она избежала штрафа, пишет РИА-новости со ссылкой на объединенную пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Судом установлено, что 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е». В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает «НЕТ ВОБЛЕ» — к этой рыбе у нее неприязнь. И добавила, что о том, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, ей стало известно после задержания.