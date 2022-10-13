В Тюмени девушка выиграла суд по дискредитации армии, заявив, что писала на асфальте "Нет вобле"

13.10.2022 [Общество]

Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле. Так она избежала штрафа, пишет РИА-новости со ссылкой на объединенную пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Судом установлено, что 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е». В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает «НЕТ ВОБЛЕ» — к этой рыбе у нее неприязнь. И добавила, что о том, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, ей стало известно после задержания.

«Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

 

Тэги: дискредитация, суды

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