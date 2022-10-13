Вологжанам покажут портреты предков эпохи средневековья

В Вологде 19 октября откроется выставка «Древняя Вологда. Антропологическое портфолио», сообщает Вологодский государственный музей-заповедник.

«Если то, как выглядел наш город в средние века, мы можем судить по гравюрам, картинам, схемам и описаниям из письменных источников, то внешний вид вологжан, в определенной степени, оставался для нас тайной за семью печатями. Исправить эту ситуацию поможет новая выставка, которая представит 8 портретов вологжан эпохи средневековья», — говорится в сообщении.

На основе материалов фондов Вологодского музея-заповедника специалисты Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН под руководством доктора исторических наук Е. В. Веселовской графически реконструировали лица вологжан средневековой Вологды.

На выставке также представят интересные находки с археологических раскопов, проведенных под руководством известных вологодских археологов на территории Вологодского городища, и предметы из фондов музея-заповедника.

Открытие состоится 19 октября 2022 года в 16:00 в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Для посетителей выставка будет работать с 20 октября по 25 декабря. Справки по телефону 76-98-97.

Возрастные ограничения: 12+