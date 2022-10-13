Росписи Русского Севера представлены на выставке в Вологодском музее-заповеднике

13.10.2022 [Культура]

Выставка Натальи Кузнецовой «Дивный сад. Росписи Русского Севера» открылась в художественном отделе Вологодского музея-заповедника.

Шекснинская золочёнка, кичменгско-городецкая, харовская, глубоковская, грязовецкая, гаютинская, борецкая, ракульская, пермогорская росписи, русское узорочье – всё это названия северных росписей, которые вы встретите на выставке.

– Мастер работает как традиционными материалами (темпера), так и удачно экспериментирует с различными современными лакокрасочными материалами, достигая очень интересных результатов. Часто использует в качестве основы старинные предметы, на которых нет росписей, но есть следы времени. Эти вещи благодаря стараниям Натальи обретают новую яркую, «расписную» жизнь, – говорится в анонсе выставки.

Это первая персональная выставка мастера. 

Наталья Кузнецова – постоянная участница различных выставочных проектов, ярмарок и фестивалей. Летом этого года она стала лауреатом VIII Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел» (II место в номинации «Роспись по дереву и бересте. Авторские работы»).

Наталья Юрьевна как уже признанный, сильный мастер проводит мастер-классы и семинары по росписи. В этом году она стала педагогом студии «Вологодские росписи», в которой сама училась в течение шести лет.

Посетить выставку можно до 4 декабря в музее-заповеднике на территории Вологодского кремля. Часы работы с 10:00 до 17:30, выходные дни: понедельник, вторник. Касса работает до 17:00.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, росписи, Вологодские росписи

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