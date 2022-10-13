В Вологде объявлен конкурс на строительство фонтана у ЦУМа

13 октября муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» на портале госзакупок разместила информацию о начале конкурсных процедур по благоустройству площади у ЦУМа с установкой там фонтана. Начальная цена — 119 миллионов рублей. Пишет GorodVo.

Подрядчика ищут для «Выполнения работ по объекту: «Благоустройство площади по ул. Благовещенской, д. 4 с устройством фонтана в городе Вологде. 2 этап (благоустройство территории с устройством фонтана)». Заявки принимаются до 20 октября, а подведение итогов конкурса назначено на 24 октября 2022 года. Завершить работы следует к 31 сентября 2023 года.



Напомним, 100 миллионов рублей на фонтан в областном центре пару лет назад пообещал выделить губернатор. Объект должны были построить к юбилейному Дню города — то есть, к концу июня 2022 года. Но этого не произошло и строительство было решено перенести на следующий год.

В июле этого года администрация объявляла конкурс на подведение предварительных работ по подготовке инженерных сетей на площади у ЦУМа стоимостью 13 миллионов рублей.