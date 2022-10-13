Житель Москвы получил штраф за прослушивание украинской музыки в салоне авто

13.10.2022 [Общество]

Жителя Москвы оштрафовали и арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки. Сообщает РБК. 

Антона Усова задержали днем 12 октября сотрудники ДПС: поводом стало то, что мужчина якобы слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. Мужчину признали виновным по статьям о неповиновении полицейскому и дискредитации Вооруженных сил России.В суде журналистам РБК подтвердили информацию, пояснив, что Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тыс. руб. штрафа Антону Усову.
 

Тэги: музыка, дискредитация

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