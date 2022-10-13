В Вологодской области начинающие предприниматели могут рассчитывать на господдержку до 25 млн рублей

13.10.2022 [Общество]

Начинающие предприниматели Вологодской области могут рассчитывать на господдержку до 25 млн рублей

Условиями господдержки Центра гарантийного обеспечения МСП предусмотрена выдача поручительства до 25 млн рублей с целью получения заемных средств на развитие бизнеса. Поддержка оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Примером успешного сотрудничества с Центром гарантийного обеспечения на сегодняшний день являются уже более 400 предпринимателей Вологодской области. Им оказана поддержка в виде поручительств на сумму почти 2 млрд  рублей. 

«Начинающим бизнесменам не всегда одобряют кредит — слишком велики риски. Если дело не станет успешным, то вернуть деньги будет проблематично, — объясняет Оксана Башаркевич, директор Центра гарантийного обеспечения МСП. — Шансы предпринимателя получить инвестиции увеличиваются, если брать кредит под залог имущества. Но на старте у бизнесмена не всегда достаточно имущества для этого залога. Тут на помощь может прийти господдержка. Если бизнес подходит под определенные критерии, можно получить кредит под поручительство Центра гарантийного обеспечения МСП, который покроет до 50% от суммы основного долга». 

Центр предоставляет поручительство не только по кредитам и займам, но и при заключении банковской гарантии, лизинга. 

«Отдельно нужно сказать про еще одну госпрограмму, которой могут воспользоваться начинающие предприниматели нашей области, — комментирует Оксана Башаркевич. — Речь идет о микрозайме „Лёгкий старт“, который предоставляет наш партнер — Микрокредитная компания Вологодской области „Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства“. По этой программе начинающий бизнес со стажем от 0 до года может взять микрозайм до 1 миллиона рублей по ставке 1% годовых. При этом в качестве обеспечения можно привлечь поручительство Центра».

Так, сразу двойной поддержкой воспользовалось предприятие «Вологодский кондитер». Под 1% годовых начинающая компания взяла заем на оплату коммунальных платежей. Заем выдал Фонд ресурсной поддержки МСП, а поручительство предоставил Центр гарантийного обеспечения МСП. 

«Мы производим натуральные вологодские сладости и печем хлеб для оптовой торговли, — рассказывает Игорь Антипин, гендиректор ООО „Вологодский кондитер“. — Открылись в Вологде в 2021 году. В ближайших планах хотим масштабировать деятельность за счет запуска нового цеха и приобретения дополнительного оборудования. Расширим ассортимент и увеличим клиентскую базу: будем поставлять свою продукцию в кафе, рестораны, кондитерские, продовольственные магазины и супермаркеты. Для этого воспользовались региональной поддержкой. Взяли несколько займов по госпрограммам. Замечательно, что даже молодой бизнес сейчас может воспользоваться поддержкой государства». 

Подробнее о программе поддержки Центра гарантийного обеспечения МСП можно узнать через официальный сайт. Консультации специалистов доступны по телефону 8(8202) 44-29-17.  

Тэги: поддержка бизнеса

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