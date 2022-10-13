В Череповецком районе ищут пропавшую пенсионерку

13.10.2022 [Общество]

В Череповецком районе продолжаются поиски пропавшей 88-летней Валентины Заметаловой, сообщает gorodche.ru

Она ушла из дома в деревне Шишовка Югского сельского поселения 12 сентября. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. В течение недели после ее исчезновения в поисках принимал участие поисковый отряд «Лиза Алерт». 20 сентября в группе отряда в соцсети появилась информация о том, что штаб свёрнут.

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или «112».

Тэги: пропавшие, пенсионерка, поиски
фото с сайта gorodche.ru

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