В Череповецком районе ищут пропавшую пенсионерку

В Череповецком районе продолжаются поиски пропавшей 88-летней Валентины Заметаловой, сообщает gorodche.ru

Она ушла из дома в деревне Шишовка Югского сельского поселения 12 сентября. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. В течение недели после ее исчезновения в поисках принимал участие поисковый отряд «Лиза Алерт». 20 сентября в группе отряда в соцсети появилась информация о том, что штаб свёрнут.

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или «112».