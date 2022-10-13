«АвтоВАЗ» не смог доказать в суде брак вологодских подшипников

13.10.2022 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск АО «АвтоВАЗ» к ЗАО «Вологодская подшипниковая компания» о взыскании 293 472 рублей убытков из-за некачественных запчастей.

«Автозавод сослался на нанесение убытков по причине поставки товара ненадлежащего качества, выявленных при производстве автомобилей 2016–2018 годов производства. Подшипниковая корпорация в ходе судебного разбирательства ссылалась на то, что первая поставка подшипников осуществлена лишь в январе 2019 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что истец не предоставил суду доказательств между действиями ответчика и понесёнными убытками, суд отказал «АвтоВАЗу» в удовлетворении исковых требований.

Тэги: автоваз, подшипники, иск, суд, убытки

ТОП НЕДЕЛИ

Куда бежать: жителям Вологды и Череповца рассказали, что им делать в случае бомбежек
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия
Playrix полностью уходит из России
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных
Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание
В Вологде горел цирк у ТЦ «Рио»

Похожие новости

Renault передаст контрольный пакет акций в «АвтоВАЗе» под управление РФ

Сделка по продаже активов будет оформлена с опционом на пять или шесть лет

921
0

Часть сотрудников АвтоВАЗа отправили на простой из-за нехватки зарубежных компонентов

Дни простоя будут объявлены с 23 по 25 марта

1087
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«АвтоВАЗ» не смог доказать в суде брак вологодских подшипников
В Череповце покупатель избил мужчину, который некорректно вёл себя с продавцом в магазине
В Вологде в одном из торговых центров загорелся эскалатор
В Череповце мужчина украл машину дочери своей знакомой
Дети из семей мобилизованных получат льготы независимо от места прописки
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» в шаге от завоевания Кубка «Золотое кольцо»
Икону конца XVII века «Апостол Павел» реставрируют в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
 
12.10.2022 [Общество]

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

578
0
13.10.2022 [БлогоVO]

"В храм заброшенный приду..."

135
0
07.10.2022 [Обзор Прессы]

«Спасибо, что меня нашли»

878
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика