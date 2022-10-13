«АвтоВАЗ» не смог доказать в суде брак вологодских подшипников

В Вологде суд рассмотрел иск АО «АвтоВАЗ» к ЗАО «Вологодская подшипниковая компания» о взыскании 293 472 рублей убытков из-за некачественных запчастей.

«Автозавод сослался на нанесение убытков по причине поставки товара ненадлежащего качества, выявленных при производстве автомобилей 2016–2018 годов производства. Подшипниковая корпорация в ходе судебного разбирательства ссылалась на то, что первая поставка подшипников осуществлена лишь в январе 2019 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что истец не предоставил суду доказательств между действиями ответчика и понесёнными убытками, суд отказал «АвтоВАЗу» в удовлетворении исковых требований.