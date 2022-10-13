В Вологде в одном из торговых центров загорелся эскалатор. Посетители эвакуировались из помещений. Происшествие случилось 12 октября в 14:20 в здании на Горького, 122.

Пожар произошел из-за воспламенившегося мусора внутри эскалатора, который находился на ремонте. Огонь незначительно повредил металлическую конструкцию внутри лестницы. Люди вышли на улицу еще до прибытия пожарных. На вызов выезжали 17 человек и 6 единиц техники.

Причиной, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при проведении электрорезательных работ. Сообщают в ГУ МЧСРФ по Вологодской области.