В Череповце мужчина украл машину дочери своей знакомой.

В дежурную часть УМВД России по г. Череповцу с сообщением о пропаже автомобиля обратилась местная жительница. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Череповчанка рассказала полицейским, что оставила автомобиль Лада Гранта на парковке у дома, а после работы не обнаружила машину на месте. Стоимость автомобиля женщина оценила в 700 тысяч рублей. Кроме того, в машине лежали ноутбук, видеорегистратор и музыкальный центр с картой памяти общей стоимостью 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили машину в Зареченском районе города.

Затем была установлена личность вора. Им оказался ранее судимый череповчанин 1991 года рождения.

Мужчина рассказал полицейским, что еще в начале сентября находился в квартире потерпевшей, будучи приглашенным в гости ее матерью. Дочь в это время была на работе. После распития спиртных напитков череповчанин направился домой, забрав заодно ключи от машины, которые висели в прихожей.

Через месяц мужчина вспомнил про ключи, проследил, когда хозяйка машины уходит на работу и в ее отсутствие завел машину и угнал. Череповчанин признался, что хотел сдать машину на авторазборку, а вещи из машины продать. Полицейские вернули имущество законной владелице.

В отношении 31-летнего мужчины следователями второго отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.