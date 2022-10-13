Дети из семей мобилизованных получат льготы независимо от места прописки

13.10.2022 [Общество]

Механизм предоставления городских мер социальной поддержки для семей мобилизованных и добровольцев, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, разъяснил мэр Вологды Сергей Воропанов. Ранее городские власти заявили о пакете дополнительных льгот для таких семей. Это  освобождение от оплаты  детского сады и  занятий в муниципальных кружках и секциях, бесплатное питание для детей  5-11 классов, бесплатный проездной для школьников, а также приоритетное зачисление ребенка в дошкольное учреждение.

Как пояснил Сергей Воропанов, меры поддержки касаются семей, где был мобилизован по повестке или ушел добровольцем именно муж и отец, то есть человек, от которого зависит финансовое положение семьи. Основанием для получения льгот является соответствующая справка из военкомата, которую нужно получить по адресу: ул. Мальцева, 39 по будням с 8.30 до 17.45. С собой необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.).

«Для получения мер поддержки в городских муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта прописка не важна.Если ребенок посещает в городское учреждение, то он имеет право на льготу.Механизм мы постарались сделать максимально понятным и простым.Нужно обратиться к руководителю учреждения (школы, детского сада, спортшколы, дворца творчества), заполнить заявление, образец которого сейчас разрабатывается, и приложить к нему оригинал справки из военкомата. С этой справки прямо в учреждении снимут копию и заверят ее, а оригинал вам вернут. Льготу ребенок начинает получать сразу. Обратились в октябре — значит за октябрь уже ничего платить не нужно.Если вы уже оплатили детский сад, секцию, то нужно сразу написать заявление на возвращение этой суммы, и она будет компенсирована», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Вологде сейчас нет проблем с предоставлением мест в детские сады, их получают все желающие. Но если вдруг необходимость в приоритетном зачислении ребенка в дошкольное учреждение возникнет, то нужно обратиться в управление образования по адресу: ул. Козленская, 6 с заявлением и справкой из военкомата.

Кроме того, городские власти приняли решение расширить категорию вологжан, которые имеют право на бесплатный проездной. Его смогут получить не только школьники, ни и студенты учреждений среднего профессионального образования, то есть колледжей и техникумов.

«В колледжах и техникумах учатся ребята, которые тоже находятся на иждивении родителей, при этом зачастую их учебное заведение далеко от дома, и транспорт им особенно нужен. Поэтому такие ребята из семей мобилизованных и добровольцев также получат бесплатный проездной, причем прописка в этом случае тоже не имеет значения.  За бесплатным проездным нужно обратиться в информационно-справочный центр ПАТП-1 по адресу Пушкинская, 15 (в здании кинотеатр „Ленком“) со следующими документами: справка из военкомата, свидетельство о рождении, справка из учебного заведения.Если, например, вы обращаетесь в октябре, а октябрьский проездной уже оплатили, то тут же нужно написать заявление на возврат средств. И они будут возвращены. Подчеркну, что получать бесплатный проездной с этим пакетом документов нужно каждый месяц, пока есть право на льготу», — добавил Сергей Воропанов.

Меры поддержки действуют с 1 октября и то того момента, пока мобилизованный или доброволец выполняет задачи в рамках специальной военной операции. При этом сотрудники Администрации будут постоянно сверять данные с военкоматом. Если призванный вернулся домой, то дополнительные меры поддержки для этой семьи завершаются.

«Я прекрасно понимаю, что ситуация в каждой семье индивидуальная, много частных вопросов. Если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, связанными с получением дополнительных мер поддержки, обращайтесь в Администрацию Вологды или ко мне напрямую любыми удобными для вас способами: в личные сообщения, в городской call-центр по телефону 8-800-302-16-17, в онлайн-приемную на официальном сайте администрации Вологды. Я и мои коллеги обязательно вам поможем. Наша задача, чтобы семьи, отправившие своих мужей и отцов защищать Родину, и сами были защищены и уверены во всесторонней поддержке», — подытожил Сергей Воропанов.
 

Тэги: льготы, мобилизация

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