Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» в шаге от завоевания Кубка «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.



В первом финальном матче череповчане дома разгромили СК «Тверь» 7:2. Три мяча в составе победителей забил Антон Балашов, ещё два на свой счёт записал Егор Кострюхин.



Ответная игра пройдёт в Твери 26 октября. У тверян будет архисложная задача, чтобы завоевать кубок нужно будет отыграть 5 мячей.