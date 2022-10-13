Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» в шаге от завоевания Кубка «Золотое кольцо»

13.10.2022 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» в шаге от завоевания Кубка «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.

В первом финальном матче череповчане дома разгромили СК «Тверь» 7:2. Три мяча в составе победителей забил Антон Балашов, ещё два на свой счёт записал Егор Кострюхин.

Ответная игра пройдёт в Твери 26 октября. У тверян будет архисложная задача, чтобы завоевать кубок нужно будет отыграть 5 мячей.

Тэги: Футбол

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