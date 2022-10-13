В Вологде подписано концессионное соглашение по строительству начальной школы в Прилуках

Администрация города Вологды подписала концессионное соглашение по строительству начальной школы в микрорайоне Прилуки

Как поясняют в администрации города Вологды, строительство учебного заведения на 150 мест стало возможным благодаря участию губернатора Олега Кувшинникова и корпорации ВЭБ.РФ. Первоначальную сумму порядка 200 млн рублей выделили в качестве софинансирования из федерального бюджета по государственной программе «Развитие образования». Оставшуюся часть средств город получит в рамках концессионного соглашения.

«Наш проект был отобран Минпросвещения России по линии „демографической“ субсидии, благодаря которой во многих регионах уже строятся школы. Часть средств мы получили из федерального бюджета, остальные –- частные инвестиции. Деньги будем возвращать постепенно в течение 10 лет. Образовательный центр, который физически начнём строить в 2023 году, первый не только в городе, но и в области, который будем финансировать по этой схеме», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Прилуках на ул. Строителей планируется возвести начальную школу по типовому проекту Минстроя России. На участке площадью порядка 2 тыс. кв. метров разместится двухэтажное здание из кирпича со скатной кровлей. Внутри будет все необходимое для организации полноценного образовательного процесса — спортивный и актовый залы, пищеблок и медицинский блок, просторные классы, современное оснащение. На территории будет место для спортивных сооружений. Концессионером выступает ООО «ПроШкола № 41» (входящая ГК «ПроШкола», Группа ВЭБ.РФ), с которым по решению Правительства РФ возможно заключение концессии без проведения конкурсной процедуры. Строительство учебного заведения начнется в первом квартале 2023 года.

«Проект школы в Прилуках — особенный, он создан именно для вашего города. В школе предусмотрено спортивное ядро, несколько детских площадок. В целом этот проект мы оцениваем как крайне интересный, потому что для маленьких школ соединить все вместе — сложная задача для проектировщика», — отметил заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Александр Антонов.

Новая школа в Прилуках рассчитана на 150 мест. Она необходима, чтобы обеспечить местами младших школьников, которые сейчас учатся в образовательных учреждениях за пределами микрорайона, а также решить проблему обучения в две смены.

«Необходимость школы в Прилуках всегда была, потому что из этого микрорайона учится большое количество детей в других учебных заведениях. Раньше была практика, что на базе детского сада № 7 было несколько групп нашей начальной школы, но это не решало проблему. Дети были оторваны от основной школы, они труднее вливались в учебный процесс. Если это будет отдельное школьное здание, то процесс социализации, обучения и воспитания пойдет более гармонично и естественно. Новая школа решит очень серьезную проблему: часть классов, которые находятся на второй смене, а это более 300 человек, мы сможем перенести на первую смену. Не маловажным является и то, что детям не нужно будет тратить время на поездку в школу, опаздывая на уроки из-за переезда», — прокомментировала событие директор школы № 9 Анна Королева.

Напомним, что в этом году открыла свои двери для учеников школа в районе ул. Возрождения на 1000 мест, построенная в рамках нацпроекта «Образование». В настоящее время на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита, полученного при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова в Вологде идет строительство школы на ул. Сергея Преминина. Учебное заведение будет рассчитано на 1224 места. В новое здание переедет школа № 41, в которой сейчас обучаются более 1700 человек. А старый корпус 41-й отдадут школе № 3, которая как раз стоит неподалеку.

Таким образом, Вологда постепенно выполняет поручение Президента РФ поэтапно сокращать число детей, обучающихся во вторую смену.