В Вологодской области назвали средний размер пенсий

13.10.2022 [Общество]

В Вологодской области средний размер назначенных пенсий по старости составляет 20270 рублей. При этом величина прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2022 год составляет 12091 рубль в месяц

Всего в области, согласно данным на начало 2022 года, проживало 287,8 тысяч человек старше трудоспособного возраста, который составляет 57 лет и старше у женщин и 62 года и старше у мужчин. Мужчин пенсионного возраста в Вологодской области значительно меньше чем женщин. 81,4 тысячи против 206,4 тысяч. По данным на июль 2022 года, количество пенсионеров по старости увеличилось и составило 308,2 тысячи человек. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин — 63,9 лет, у женщин — 74,4 года.

Ранее NewsVo писал, что с начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек.

Тэги: пенсия, пенсионеры

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