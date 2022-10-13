В Вологодской области назвали средний размер пенсий

В Вологодской области средний размер назначенных пенсий по старости составляет 20270 рублей. При этом величина прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2022 год составляет 12091 рубль в месяц

Всего в области, согласно данным на начало 2022 года, проживало 287,8 тысяч человек старше трудоспособного возраста, который составляет 57 лет и старше у женщин и 62 года и старше у мужчин. Мужчин пенсионного возраста в Вологодской области значительно меньше чем женщин. 81,4 тысячи против 206,4 тысяч. По данным на июль 2022 года, количество пенсионеров по старости увеличилось и составило 308,2 тысячи человек. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин — 63,9 лет, у женщин — 74,4 года.

Ранее NewsVo писал, что с начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек.