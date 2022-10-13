Череповецкая «Северсталь» не смогла удержать победный счёт в матче Регулярного чемпионата КХЛ, против московского «Динамо».



После сорока минут игры на табло «ВТБ Арены» горели нули, это несмотря на то, что череповчане во втором периоде четыре раза играли в большинстве, но пробить Илью Коновалова им никак не удавалось. Только в середине третьего периода игрокам «Северстали» удалось открыть счёт, Дмитрий Моисеев убежал один на один с вратарем хозяев льда и поразил ворота. В прочем «бело-голубые» быстро отыгрались, забросив шайбу в большинстве, после удаления Кирилла Пилипенко за симуляцию.



1:1 так завершилось основное время матча и овертайма. А перед серией послематчевых буллитов тренерский штаб «Динамо» решился на замену вратаря, вместо Ильи Коновалова вышел Константин Волков, и не прогадал. Череповчанам не разу не удалось пробить свежего голкипера москвичей, а вот «бело-голубые» нанесли три точных броска по воротам «Северстали», после чего буллитную серию продолжать было бессмысленно. 2:1 в пользу «Динамо».

«Игра была очень хорошая. Очень быстрый, динамичный хоккей. Никто не хотел уступать. Все бились от начала до конца. Игра была равная, это видно и по счёту. Хоккей — игра, сегодня проиграл, завтра выиграл. У нас игры через день. Нужно готовиться к следующей и там брать свои очки», — прокомментировал матч защитник череповчан Андрей Чуркин.

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра против «Куньлунь Ред Стар».