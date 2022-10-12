В Тотемском районе инвалид через суд добился выплаты компенсации за коммунальные услуги

12.10.2022 [Общество]

В Тотемском районе суд рассмотрел иск прокуратуры о выплате местному жителю единовременной денежной компенсации (ЕДК) расходов на оплату коммунальных услуг.

Установлено, что мужчина с 2008 года является инвалидом 2 группы. В 2009 году ему было предоставлено социальное жильё, так как старый дом мужчины был уничтожен в результате пожара.

«С этого момента мужчина постоянно проживал по месту, указанному в договоре, оплачивая коммунальные услуги. В октябре 2019 года ему была назначена ЕДК по месту регистрации — на дом где произошел пожар, однако в связи с уничтожением дома пожаром выплаты там не производились. С учета его сняли только в апреле 2021 года и с этого месяца назначили ЕДК по новому месту регистрации (фактического проживания)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Прокуратура просила обязать ответчика — органы соцзащиты — выплатить мужчине компенсацию в размере 50% норматива потребления за период с октября 2019 года по апрель 2021 года. Суд удовлетворил иск.

Тэги: ЕДК, компенсация, коммунальные услуги, инвалиды, прокуратура, иск, суд, соцзащита

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