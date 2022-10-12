Новый хозяин появился у территории в Вологде, где раньше стоял дом Гиляровского

Новый хозяин появился у территории по адресу: Вологда, Чернышевского, 28. Ранее здесь стоял дом, который в конце 19-го века принадлежал Владимиру Гиляровскому.

– По итогам аукциона, который прошел сегодня в Вологде, победителем стала ООО «Чистая вода». Представитель фирмы предложил за объект самую высокую цену - 1 982 400 рублей. В течение 10 дней договор купли-продажи будет подписан, а территория объекта культурного наследия официально перейдет новому собственнику, – сообщает страница в социальной сети, которую ведут сотрудники управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды.

Согласно всем нормативам новые владельцы обязаны построить здание аналогичное историческому.

Напомним, Владимир Гиляровский – русский и советский писатель, поэт, фельетонист, беллетрист, драматург, литературовед, журналист, краевед Москвы. Родился в 1855 году в селе Сяма Вологодской области.