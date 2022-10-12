600 вакансий для медиков открыты в Вологодской области

12.10.2022 [Общество]

В Вологодской области открыты 600 вакансий для медиков, сообщает hh.ru.

Специалисты платформы отмечают, что по сравнению с сентябрём 2021 года, спрос на медицинских работников в регионе вырос на 76%. Средняя зарплата в этой сфере — 46,7 тысяч рублей.

Самую высокую зарплату работодатель предлагает врачу-неонатологу — от 120 тысяч рублей. Врачу-стоматологу готовы платить от 100 тысяч рублей, заведующему группой аптек — от 80 тысяч рублей.

Отмечается также, что 55% всех указанных вакансий приходятся на врачей, 12% — на медсестёр и ещё 3% на фармацевтов-провизоров.

Тэги: вакансии, медики, врачи, запрплата

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