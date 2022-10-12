Лекция «Музпросвет: Валерия Гаврилин» пройдет в Вологде 13 октября

Первая лекция в рамках проекта «Музпросвет: Валерий Гаврилин» пройдет в Вологде 13 октября.

Здесь будут представлены архивные видеоматериалы произведений Гаврилина, а также воспоминания о композиторе.

– Посетители лекции узнают, какое из произведений Валерия Гаврилина было самым популярным на концертах Музыкального гаврилинского фестиваля за все годы его проведения, – говорится в анонсе мероприятия.

Приглашаем всех любителей музыки, культуры, искусства и истории родного края посетить познавательные программы в рамках проекта!

Начало лекции 13 октября в 18:00 в Музее «Литература, искусство, XX век» по адресу: Вологда, Герцена, 36.

Возрастные ограничения: (6+).

