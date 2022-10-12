В Верховажье женщина оставила двух детей с отцом и уехала жить в другую квартиру

В Верховажье суд ограничил местную жительницу в родительских правах за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению её детей.

«По месту жительства женщина характеризуется отрицательно: нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, в присутствии детей устраивает скандалы, неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних детей, переехала проживать в другую квартиру, оставив сына и дочь с их отцом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Иск об ограничении женщины в родительских правах и взыскании с неё алиментов подал в суд орган опеки и попечительства администрации района. Ответчица признала исковые требования частично, возражала против взыскания с неё алиментов, отказалась проходить противоалкогольное лечение и пояснила, что навещает детей три раза в неделю.

При таких обстоятельствах суд ограничил женщину в родительских правах и передал детей на попечение их отцу.