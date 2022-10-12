В Вологодском районе женщина убила своего мужа.

Вологодским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области в рамках расследования возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ уголовного дела устанавливаются обстоятельства смерти 47-летнего жителя пос. Рубцово Вологодского района. В убийстве подозревается его супруга.

По версии следствия, поздним вечером 10 октября 2022 года 39-летняя женщина, поссорившись со своим супругом, ударила его ножом в грудь. После чего вызвала пострадавшему скорую помощь. От полученных повреждений мужчина скончался в лечебном учреждении.

В ходе первоначальных следственных действий, в том числе при проверке показаний на месте, подозреваемая описала обстоятельства содеянного. В настоящее время следствием продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Сообщают в СУ Ск РФ по Вологодской области.