Регионам и муниципалитетам разрешили проводить госзакупки для мобилизации без учета запрета на допуск

С 11 октября ряд региональных и муниципальных заказчиков может приобрести товары, работы, услуги, в том числе для мобилизации, без применения запрета на допуск. Соответствующее постановление принято Правительством РФ.

Так, региональные исполнительные органы или муниципалитеты за счет средств своих бюджетов (кроме субвенций) могут закупить, в частности:

- товары двойного назначения, беспилотники;

- средства радиосвязи и электронику;

- обмундирование;

- лекарства, медизделия;

- стройматериалы, автотранспорт, автозапчасти.

Закупки проведут по заявкам от уполномоченных органов Минобороны РФ. Среди них центральные органы военного управления, военные округа или территориальные органы, в том числе военкоматы.

Товары, результат работ или услуг безвозмездно передают в федеральную собственность по акту приема-передачи. Готовить для этого перечень документов не нужно.