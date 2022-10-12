Регионам и муниципалитетам разрешили проводить госзакупки для мобилизации без учета запрета на допуск

С 11 октября ряд региональных и муниципальных заказчиков может приобрести товары, работы, услуги, в том числе для мобилизации, без применения запрета на допуск. Соответствующее постановление принято Правительством РФ.
Так, региональные исполнительные органы или муниципалитеты за счет средств своих бюджетов (кроме субвенций) могут закупить, в частности:
- товары двойного назначения, беспилотники;
- средства радиосвязи и электронику;
- обмундирование;
- лекарства, медизделия;
- стройматериалы, автотранспорт, автозапчасти.
Закупки проведут по заявкам от уполномоченных органов Минобороны РФ. Среди них центральные органы военного управления, военные округа или территориальные органы, в том числе военкоматы.
Товары, результат работ или услуг безвозмездно передают в федеральную собственность по акту приема-передачи. Готовить для этого перечень документов не нужно.