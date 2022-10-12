Житель Белозерска убил своего пасынка и закопал его в огороде

В Белозерске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя

«Кирилловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области в рамках расследования возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ уголовного дела устанавливаются обстоятельства смерти 40-летнего мужчины. По подозрению в совершении данного преступления задержан его отчим», сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В конце сентября 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Белозерска. Женщина сообщила, что исчез ее 40-летний сын, который до пропажи проживал отдельно от нее.

В ходе организованных следственно-оперативных мероприятий по поиску пропавшего, днем 11 октября 2022 года его тело, закопанное в грунт, было обнаружено в земле на приусадебном участке дома. Дом принадлежал бывшему отчиму погибшего. При осмотре места происшествия на теле погибшего были обнаружены явные признаки насильственной смерти — множественные колото-резаные раны, в связи с чем по данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведения первоначальных процессуальных мероприятий была установлена причастность к причинению смертельных ран 56-летнего отчима. В настоящее время с задержанным в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ подозреваемым продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Следствие будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.