Жителей Вологды приглашают 15 октября присоединиться к общегородскому субботнику

12.10.2022 [Общество]

Жителей Вологды приглашают присоединиться к генеральной уборке города. В субботнике могут участвовать как организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОС, так и обычные граждане.

По традиции субботник даст старт месячнику благоустройства на территории областной столицы.

«В рамках акции по благоустройству предстоит привести в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек Вологды и Золотухи, неразграниченные территории, участки, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям, организациям. Хочу подчеркнуть, что это территории, не входящие в контракты по уборке города, которыми занимаются специализированные организации. Мы не ставим задачу провести генеральную уборку за один день — в рамках общегородского субботника. Работа будет продолжаться в течение всей акции по благоустройству, то есть до 15 ноября. Всем необходимым инвентарём для уборки на общегородских территориях мы готовы обеспечить. Если уборка запланирована во дворах, с оборудованием помогут управляющие компании», — отметил и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства 72-15-30.

Тэги: субботник

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