Три медали завоевали череповчане на Международных соревнованиях по каратэ

12.10.2022 [Спорт]

Три медали завоевали череповчане на Международных соревнованиях по каратэ Belarus Open, который прошел в Минске с 7 по 9 октября.

В Открытом чемпионате Беларуси приняли участие 63 команды из 5 стран, Россия, Беларусь, Азербайджан, Киргизия и Армения. Череповец представляли спортсмены «СШОР № 3», воспитанники тренера Физули Рамазанова.

Череповчане завоевали 2 бронзовых и 1 серебряную медаль. Макар Головин и Данил Мельников стали серебряными призерами турнира, Тимур Гилмединов завоевал бронзовую медаль соревнований.

Тэги: каратэ

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