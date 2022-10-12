Три медали завоевали череповчане на Международных соревнованиях по каратэ Belarus Open, который прошел в Минске с 7 по 9 октября.



В Открытом чемпионате Беларуси приняли участие 63 команды из 5 стран, Россия, Беларусь, Азербайджан, Киргизия и Армения. Череповец представляли спортсмены «СШОР № 3», воспитанники тренера Физули Рамазанова.



Череповчане завоевали 2 бронзовых и 1 серебряную медаль. Макар Головин и Данил Мельников стали серебряными призерами турнира, Тимур Гилмединов завоевал бронзовую медаль соревнований.