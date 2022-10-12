Нет времени болеть: маркетологи и официанты чаще других не позволяют себе брать больничный

12.10.2022 [Экономика]

Только 41% россиян берут официальный больничный при недомоганиях, из них 21% продолжают при необходимости решать рабочие задачи во время болезни, выяснили компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса.

30% россиян, которым нездоровится, предпочитают отлежаться дома пару дней, после чего возвращаются к работе. Каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Чаще остальных это делают персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). Ещё 8% респондентов во время болезни работают из дома удаленно. Дистанционный труд особенно распространен среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).

Россияне рассказали, почему не оформляют официальный больничный:

● предпочитают побыть дома 1-2 дня, не отрываясь при этом от работы (39%);

● все равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет (19%);

● некому заменить, поэтому ходят на работу больными (17%);

● брать больничный невыгодно с точки зрения дохода (17%);

● в компании не приветствуются больничные, это чревато потерей работы (6%).

Более половины респондентов (57%) болеют примерно раз в год, каждый четвертый — раз в 3-6 месяцев. Еще 15% опрашиваемых имеет крепкое здоровье и болели за последние пять лет всего 1-2 раза.

Более половины россиян (53%) в случае болезни лечатся самостоятельно, так как хорошо знают, какие средства им помогут. 42% обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом. 92% респондентов получают медицинскую помощь в рамках ОМС и только 7% — по программам добровольного медицинского страхования.

«Из-за высокой загрузки на работе не у всех бывает возможность уделить внимание своему здоровью. Зачастую, как показал опрос, россияне назначают себе медицинские препараты самостоятельно, в силу нехватки времени или нежелания идти в поликлинику. Такой подход к своему здоровью может грозить осложнениями. В наши программы ДМС включены телемедицинские услуги — онлайн-консультации с врачами. Застрахованный может в любое время консультироваться с терапевтом или профильными специалистами по всем беспокоящим его вопросам. Кроме того, на некоторых предприятиях мы организуем врачебный кабинет для оказания помощи прямо на работе», — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: больничный, открытие

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