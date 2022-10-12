Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

12.10.2022 [Общество]

Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальная планета, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Росгидромет опубликовал Общее резюме Третьего оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.

«Важнейшей информационно-аналитической продукцией Росгидромета, имеющей прямое отношение к адаптации, являются Оценочные доклады Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. В этих Докладах — наряду с данными мониторинга климата — содержатся оценки будущих изменений климата и их воздействий на природные системы, население и отрасли экономики», — сообщают в ведомстве.

Сильнее всего потепление ощущается за полярным кругом — сокращается площадь морского льда в Арктике, а на материке отходит вечная мерзлота — последние 7 лет стали самими жаркими за всю историю мировых наблюдений. Такая тенденция, сообщает Шумаков, будет способствовать опасным погодным явлениям, включая засушливость южных регионов и распространение ареалов обитания сельскохозяйственных вредителей на север.

NewsVo посмотрел, как глобальное потепление повлияет на Северо-Запад и Вологодскую область в частности. Есть как хорошие, так и негативные тенденции.

Так, в СЗФО ожидается дальнейшее изменение границ природных зон.

«Площади территорий, соответствующих современным условиям высокоарктических тундр и полярных пустынь, могут сократиться до минимума на островах, южная часть округа будет пригодна для южной тайги, а на западе появятся фрагменты, благоприятные для развития смешанных и широколиственных лесов. Прогнозируется дальнейшее увеличение продуктивности экосистем, связанное со сменой биомов», — говорится в резюме.

Повлияет потепление и на почвы. Рост температуры воздуха и  уменьшение количества осадков могут приводить к  уменьшению запасов углерода в почвах за  счет усиления минерализационных потерь. Аналогичное влияние на баланс углерода в почвах будут оказывать и увеличивающиеся риски пожаров, и расширение масштабов поражения лесов насекомыми-вредителями.

В Росгидромете предполагают, что в  сфере управления водными ресурсами целесообразны мероприятия по  защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, особенно в  бассейне Северной Двины. Однако, для транспортное водной отрасли изменения будут благоприятными. Прогнозируемое увеличение среднегодовой температуры повлечет за собой удлинение навигации на всех реках севера региона в пределах одного месяца

Намечаются изменения и в сельском хозяйстве.

«В СЗФО наблюдаются рост теплообеспеченности сельскохозяйственных культур, увеличение продолжительности периода вегетации (T>5  °C) и  увеличение сумм температур воздуха за период с температурой, превышающей 10  °C. При сохранении наблюдаемых темпов потепления в  регионе должны улучшаться условия для животноводства в  результате роста кормовой базы и  сокращения периода стойлового содержания скота. Ожидается повышение продуктивности сенокосов и  пастбищ, в  том числе и  за  счет увеличения продолжительности безморозного периода.

Основные угрозы из-за изменения климата в СЗФО придутся на жилье и городскую инфраструктуру.

«При изменении климата основными угрозами для ТЭС и  особенно АЭС являются выход из  строя оборудования станций, снижение их КПД из-за аномально высоких температур воздуха и  чрезмерного нагрева воды, используемой для охлаждения энергоблоков. Согласно результатам сценарного прогнозирования, на территории СЗФО ожидается увеличение продолжительности волн тепла. К  середине XXI  века в  южной части округа длительность наиболее продолжительных волн тепла может увеличиться на восемь-девять дней. Кроме того, к концу XXI века ожидается увеличение числа суток с высоким классом пожарной опасности от 6 до 11 суток. На западе СЗФО процесс потепления сопровождается массовыми «перетопами» и  «недотопами», снижающими уровень комфортности жилых зданий. Увеличение в  зимний сезон числа дней с  переходом температуры воздуха через 0 °C приведет к  ускоренному старению ограждающих конструкций зданий и  дополнительным расходам на их эксплуатацию. Рост экстремумов осадков, сочетающийся с  увеличением их интенсивности, также негативно отразится на  функционировании городского хозяйства», — говорится в докладе.

Однако, есть еще один плюс для Вологодской области в потеплении. Он касается сферы туризма. К середине ХХI века ожидается, что большая часть территории будет относиться к  условно неблагоприятной туристской зоне, а условия крайнего дискомфорта сохранятся только на  севере Архангельской области и  Ненецкого автономного округа. Основной вклад в снижение уровня дискомфортности вносит рост зимних температур. При этом, в Мурманской, Вологодской, на  юге Архангельской областей и  в  Карелии складываются благоприятные условия для развития горнолыжного туризма.

Тэги: потепление, климатическая норма, погода

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