Выставка цифровой графики Дарьи Ятвицкой открылась в Вологде

Новая выставка работ Дарьи Ятвицкой, на этот раз - в жанре цифровой живописи, открылась в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

Дарья родилась в Вологде, работает в библиотеке и иллюстрирует книги вологодских и московских писателей.

– Я знаю, что некоторые люди относятся к цифровой живописи достаточно предвзято, мол «компьютер и Фотошоп сами все нарисуют». На самом же деле цифровая живопись и графика строятся на тех же принципах, что и традиционные виды изобразительного искусства, – рассказывает художник. – Никакие кисти и фильтры не помогут, если ты плохо работаешь с композицией, или не чувствуешь цвет, и любому художнику, в какой бы технике он не работал, нужны воображение и желание донести свою мысль до зрителя. Я очень люблю иллюстрировать книги и рассказы, рисовать портреты друзей и знакомых. Мне нравится та свобода, которую дарит рисование.

Посетить выставку можно до 14 ноября по будням с 10:00 до 20:00 (кроме пятницы) и в выходные с 10:00 до 18:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, арт-галерея «Атриум».

Вход свободный.

Возрастное ограничение: (12+).

