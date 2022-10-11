Полная версия последнего концерта Башлачева вышла на двух пластинках в Германии

11.10.2022 [Культура]

Полная версия последнего концерта Башлачева вышла на двух пластинках в Германии. 

Как сообщает сайт мэрии Череповца, этот концерт состоялся 29 января 1988 года в Москве в квартире Марины Тимашевой. Через две недели поэт погиб.

Сообщается, что для этих пластинок была использована оригинальная запись Сергея Тимашева, а также копии этой записи из архивов Олега Ковриги и Владимира Фрадкина. 

В новом издании собраны 17 песен. В том числе «Время колокольчиков», «Петербургская свадьба», «Грибоедовский вальс» и «Посошок». 

Для обложки альбома взята картина Владимира Шинкарева и черновик песни «Когда мы вдвоем».

Сообщается также, что этот концерт Александра Башлачева вскоре выйдет на CD, а пластинки и диски будут продаваться в интернет-магазинах.
 

Тэги: Башлачев, музыка

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