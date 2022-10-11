Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество

В Вологде суд вынес приговор 30-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве.

«Вечером 19 сентября 2021 года 30-летняя вологжанка в ходе телефонного разговора со своим знакомым сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно намерения оказать ему интимные услуги за денежную плату», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После она убедила потерпевшего перевести на её счёт 3000 рублей и, получив деньги, перестала выходить на связь. В суде она согласилась с предъявленным обвинением.

Ей назначено наказание в виде полугода ограничения свободы.