В России вырос спрос на литературу о Второй мировой войне и гитлеровской Германии

11.10.2022 [Культура]

После 24 февраля в России издатели наблюдают спад продаж книг в целом, но при этом замечен резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии. Пишет Коммерсантъ.

Так, продажи книги Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как рядовые граждане Третьего рейха воспринимали события тех лет, выросли в пять раз в «Читай-городе» и в 17 раз — в «ЛитРес».

«По данным книготорговой сети „Читай-город“, с которыми ознакомился „Ъ“, в сегменте литературы о Второй мировой войне с 21 сентября наблюдается рост продаж в штуках на 20%. Самая резкая динамика — у книги „Мобилизованная нация. Германия 1939–1945“ Николаса Старгардта (книга о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну, — исследование дневников и личной переписки граждан Третьего рейха), говорит представитель сети. С 21 сентября по 4 октября, по его словам, продажи книги выросли на 405% по сравнению с 7–20 сентября. Также среди бестселлеров — „Мемуары под грифом ‚секретно‘“ Павла Судоплатова, „Победа в тайной войне. 1941–1945 годы“ Николая Никулина, „Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы“ Павла Судоплатова. В издательстве „Бомбора“ фиксируют рост продаж книги Джулии Бойд „Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов“, говорит представитель издательства, не уточняя цифр. Продажи книги увеличились еще в феврале, а после 21 сентября возник новый всплеск интереса, отмечают в „Бомборе“», — сообщает Коммерсантъ.

Рост спроса на книги по истории Второй мировой войны, а также периодов непосредственно до и после ее, обозначился еще после 24 февраля и сохраняется, отметил гендиректор издательства «Альпина» Алексей Ильин. Книга Эрика Ларсона «В саду чудовищ» про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов — один из бестселлеров издательства, также «прекрасно продается» «История Второй мировой войны» Уинстона Черчилля, уточнил он.

В ГК «ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook и др.) говорят, что не наблюдают в целом роста продаж книг о Второй мировой войне. А после 21 сентября продажи книги Николаса Старгардта выросли в17 раз.

 

Тэги: книги, продажи

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