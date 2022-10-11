Минпромторг сообщил, что активы Nissan в России передадут государству

Российсикие активы Nissan будут переданы государству, следует из сообщения министерства промышленности и торговли. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ, передает ТАСС.

По условиям сделки 100% активов компании будут переданы стране. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге а также о центре продаж и маркетинга в Москве.

При этом за «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение шести лет. Обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется АвтоВаз.