В Шексне горит торговый центр «Рубин» на улице Шоссейной. На месте работают пожарные из всех шекснинских пожарных частей. Сообщает районная газета Звезда.

«По неофициальной информации из частных источников пожар в ТЦ „Рубин“ произошел из-за короткого замыкания в выставленном на продажу светильнике. Он воспламенился, загоревший пластик стал капать на витрину с растворителями и красками, что привело к мгновенному возгоранию. На данный момент есть сообщения, что в некоторых местах часть наружных стен деформировалась. Тушение продолжается. Есть информация, что вызваны пожарные машины из Череповца», — сообщает издание.

В управлении МЧС по Вологодской области уточняют, что сегодня в 11:52 поступило сообщение о пожаре по адресу Вологодская область, п. Шексна, ул. Шоссейная, 5а. Магазин смешанных товаров, загорание на втором этаже в отделе стройматериалов, площадь пожара 15 кв.м, идёт ликвидация, работают по номеру 1БИС. Ликвидация на площади 15 кВ м