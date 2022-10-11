Житель Вологды убил бездомного в подъезде одного из домов

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства бездомного в подъезде одного из домов.

«Следственным отделом по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области в рамках расследования возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ уголовного дела устанавливаются обстоятельства смерти 41-летнего мужчины. По подозрению в совершении данного преступления задержан его знакомый. Сообщение о нахождении в подъезде одного из домов на пл. Бабушкина в г. Вологда тела мужчины поступило правоохранителям под утро 9 октября 2022 года. При осмотре места происшествия на голове погибшего были обнаружены явные признаки насильственной смерти, в связи с чем по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения первоначальных следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность к причинению повреждений 28-летнего знакомого потерпевшего», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, ночью 9 октября фигурант, распивавший спиртное в одной из квартир дома, вышел на лестничную клетку подъезда. Так он увидел мужчину без определенного места жительства. Бездомный хотел переночевать в подъезде.В ходе возникшего между ними конфликта злоумышленник нанес знакомому множественные удары по голове, после чего вернулся в квартиру. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время с задержанным в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ подозреваемым продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.