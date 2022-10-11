В Вологде будут судить 61-летнего мужчину по статье о фейках об армии РФ

11.10.2022 [Общество]

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Вологды.

«Он обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как сообщалось ранее, в период с марта по июнь текущего года на своей странице в социальной сети 61-летний местный житель опубликовал записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, во взаимодействии с которыми он был в последующем задержан следствием СК в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и заключен под стражу», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

 

Тэги: фейки, армия, военная спецоперация

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