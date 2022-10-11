В Вытегре вынесен приговор в отношении банды вымогателей

11.10.2022 [Происшествия]

Вытегорский районный суд вынес приговор троим жителям района, признанных виновными в вымогательстве. 

Вечером 3 апреля 2020 года на остановке в поселке Депо Вытегорского района Александр Бабенков, Денис Демиденко и Сайхан Умаров, действуя из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, подъехали на автомобиле «Toyota Land Cruiser 150» к местному жителю, находящемуся в своей автомашине «AUDI Q7». Они велели ему выйти из машины, тот отказался, тогда Бабенков разбил стекло его автомобиля битой. Осколки от стекла попали мужчине в лицо, чем причинили физическую боль. После этого он сразу уехал и обратился в больницу, чтобы ему достали осколки и обработали раны.

Через пару дней они нашли потерпевшего в Вытегре, где принудили его остановиться напротив дома 11 на Архангельском тракте и предъявили ему требование о передаче им 15 числа каждого месяца денежных средств в размере 15 000 рублей под предлогом оказания ему покровительства в случае возникновения проблем с другими лицами. В случае отказа они пообещали физически расправиться с ним. На его вопрос: «За что», ответили: «Чтобы нормально жилось».

Мужчина, опасаясь за свою жизнь, согласился на их условия.

С 3 апреля 2020 года по 16 декабря 2021 года потерпевший выполнял требования мужчин и переводил деньги на указанный злоумышленниками счет. Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 300000 рублей.

В ночь на 11 апреля 2021 года другой местный житель возле ресторана в Вытегре стал очевидцем конфликта, в котором участвовал его знакомый. В этот период в Вытегре стали распространятся недостоверные сведения о том, что его знакомый собирает людей для разбирательства с обидчиком и Бабенковым, Демиденко и Умаровым, которые не участвовали в конфликте.

Бабенков, Демиденко и Умаров, возложив ответственность за распространение недостоверных сведений на очевидца конфликта, вечером этого же дня нанесли ему несколько ударов по голове и после предъявили требование незамедлительной передачи им денежных средств в размере 10000 рублей, угрожая в случае промедления увеличить сумму до 20000 рублей. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, передал им денежные средства.

Преступные действия подсудимых были пресечены в результате оперативных мероприятий УФСБ России по Вологодской области. Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ в январе 2022 года. Результаты оперативно-разыскной деятельности были переданы в УМВД для возбуждения уголовного дела.

Подсудимые Бабенков и Умаров вину не признали. Подсудимый Демиденко вину признал частично, пояснив, что угроз и требований имущественного характера потерпевшему не высказывал, но стекло на машине разбил он, деньги получал тоже он. Со вторым потерпевшим не разговаривал, просто стоял в стороне.

Суд признал подсудимых виновными и назначил по совокупности преступлений окончательное наказание:
- Александру Бабенкову в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год;
- Денису Демиденко в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима;
- Сайхану Умарову путем полного сложения с наказанием по приговору Вытегорского районного суда от 25.12.2020 в виде пяти лет семи месяцев тринадцати дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок один год, также с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года и со штрафом в размере 10 000 рублей с рассрочкой на 4 месяца, который постановлено исполнять самостоятельно. Сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Тэги: вымогательство, УФСБ
Фото УФСБ России по Вологодской области

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