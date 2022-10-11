Вологжанин Илья Александров завоевал 6 медалей на 3 этапе первенства по плаванию

Вологжанин Илья Александров завоевал 6 медалей на 3 этапе первенства Кировской области по плаванию «Путь чемпионов», который прошел с 5 по 7 октября.



В турнире принимали участие спортсмены из разных городов России: Арамиль, Березники, Вологда, Калининград, Киров, Кирово-Чепецк, Пермь, Санкт-Петербург. Ребята соревновались по шести возрастным группам.



Воспитанник СШОР «Витязь» Илья Александров, среди юношей 2010 г.р., завоевал 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Вологжанин одержал победы на дистанции 100 м. вольным стилем, 50 м. баттерфляем и 50 м. вольным стилем.