В департаменте здравоохранения рассказали, что вологодские медики могут быть призваны на СВО

Руководитель Департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников рассказал, что вологодские медики тоже подлежат мобилизации.

«Медицинские работники могут быть призваны на службу по своей специальности, поскольку все эти специальности являются военно-учётными. При этом бронированию медики тоже подлежат. Все наши медорганизации являются критически важными с точки зрения жизнеобеспечения общества в любой период», — сказал Алексей Плотников в эфире «Объясняем Вологодская область».