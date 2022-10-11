В департаменте здравоохранения рассказали, что вологодские медики могут быть призваны на СВО

11.10.2022 [Общество]

Руководитель Департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников рассказал, что вологодские медики тоже подлежат мобилизации. 

«Медицинские работники могут быть призваны на службу по своей специальности, поскольку все эти специальности являются военно-учётными. При этом бронированию медики тоже подлежат. Все наши медорганизации являются критически важными с точки зрения жизнеобеспечения общества в любой период», — сказал Алексей Плотников в эфире «Объясняем Вологодская область».

Также он рассказал, что в зоне СВО уже работают вологодские врачи, которые поехали туда по контракту.

Тэги: мобилизация, специальная военная операция

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